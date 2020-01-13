新股專輯：德合集團遞主板上市申請

小型工程承建商德合集團向香港交易所遞交主板上市申請，力高企業融資為任保薦人。

該公司主要提供裝修服務以及維修及保養服務，包括為新樓宇及物業項目進行的天花、地板、牆壁、照明等工程。客戶主要來自私人界別及主要包括地產發展商及承建商。截至去年9月底止9個月收益6.35億元，按年上升17.23%；毛利則約8,790萬元，按年升23.09%；期內溢利按年升11.24%至約2,638萬元。

據初步招股文件，該公司的主要業務目標是於香港維持及鞏固在大型裝修承建商市場地位，透過承接更多不同客戶的大型裝修項目，以實現客戶基礎多元化，擴大市場份額。集資金額擬用於支付新項目的前期成本、取得履約保證，以及一般營運資金。

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