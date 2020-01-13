新股專輯：棋牌手遊開發商中至科技擬港上市

棋牌遊戲開發商及營運商中至科技向香港交易所遞交主板上市申請，浦銀國際為任保薦人。

該公司主要提供多元化麻將及撲克手機遊戲組合，並專注於江西遊戲玩法及於網頁遊戲平台上分發由第三方開發的網頁遊戲。公司現時已開發並提供31款手機遊戲應用程式。截至去年8月底止8個月收益逾8,800萬人民幣(下同)，按年升10.87%；毛利約8,090萬元，按年升12.16%；惟期內溢利下降18.79%至逾2,900萬元。收益增加主要由於手機遊戲及網頁遊戲平台的累積註冊玩家總數及廣告客戶數量增加。

據初步招股文件，集資金額擬用於加強棋牌遊戲的研發能力、推廣及營銷計劃、擴展數碼營銷業務，以及在未來3年內租用額外雲服務器，以營運數據分析平台。

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