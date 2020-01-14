東方日報B2：「同股不同權」展開染藍諮詢

恒生指數公司就應否將「同股不同權」(WVR)及來港作第二上市的公司，納入恒生指數及國企指數成分股正式諮詢市場意見，諮詢期將會於3月13日完結，並且預計5月公布結果。於「染藍」憧憬下，三隻WVR股份周一(13日)更顯著做好。

恒指公司發表的諮詢文件指出，WVR多為業務遍布全球的中國科技巨頭，從市場代表性的角度出發，無視大型WVR股票「似乎不太合適」。不過，該公司留意到，市場關注一般股東投票權不足的利益問題，因此除了諮詢是否納入WVR股份外，還要就納入相關股份是否需要符合特定條件、數量及權重是否需要設限，徵詢市場意見。

該公司又相信，日後會有更多已在海外主要上市的大中華公司，會跟隨阿里來港作第二上市；故今次會同時諮詢在港第二上市的公司，納入恒指成分股的可能，諮詢的問題與WVR相同。

值得留意的是，恒指公司今次進行恒指改革諮詢，還觸及金融股於恒指成分股的權重，長年被指偏高的爭議，因此，亦藉今次機會諮詢市場，金融股佔比是否「一個需要解決的問題」，應否對恒指實施行業比重限制。

回顧2010至2019年，恒指累計升幅不足30%，相對美股道指及納指期內的分別升1.73倍及2.95倍，恒指可說是遠遠跑輸。

不過，有分析相信，隨着高增長的WVR股份在恒指佔比提高，將令港股更有活力，或可望擺脫過去十年遠遠跑輸美股的局面。

東驥基金管理董事總經理龐寶林相信，如恒指公司決定可將業務創新及盈利增長高的WVR公司納入恒指成分股，長遠可望扭轉港股長年回報遜色的局面。他相信，美國很可能加強針對當地上市中概股的監管，來港上市會成為趨勢，高增長股票在香港的數目會增加，這些潛在「新血」對恒指是好事。

龐氏認為，三家WVR股份之中，小米「染藍」機會最低，如物聯網(IoT)收入貢獻不足，股價13元會遇明顯阻力；反觀美團盈利增長強勁，阿里電商及雲端業務潛力大。他又表示，被指長期拖住恒指「後腿」的金融股，目前多為收息之用，加上業務前景受經濟周期影響及金融科技的衝擊，金融股的權重及基金持貨意欲早晚會下降。

安山資本資產管理部董事黃志陽則關注，WVR公司小股東投票權過低的利益保障風險，因此不會特別支持將WVR公司納入恒指，但本港金融維權活動不多，市場似乎更在意WVR的增長，如被納入恒指成分股，可望令恒指更有活力。

他不認同為金融股權重「封頂」，因會扭曲恒指反映市場交投的能力，就算最終要設限，也不宜太低。儘管如此，新經濟股「染藍」後，基金會被迫減持金融股，其權重長遠下跌是「自然現象」。阿里和美團「染藍」希望較大，如作中長線部署仍可買入。

豐盛金融資產管理董事黃國英認為，資金近日炒作科技股顯然是泡沫，基金經理不是看股份前景，而是害怕手上無貨，錯過升浪跑輸行家，遂紛紛追貨。不過，他仍建議阿里和美團不要估頂，宜繼續持有直至升勢完結。

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