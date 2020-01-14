【專家點評】歐宸銘：業務漸入佳境 騰訊走勢回勇
2020年01月14日 00:38
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騰訊控股(00700)近期表現一枝獨秀，分析指騰訊受惠遊戲業務加速增長，網絡廣告業務亦見改善，新創建的小程序生態圈漸露鋒芒，公司股價突破南非大股東於405元減持價。
自從阿里巴巴(09988)成功於港上市後，科技板塊出現拉升的局面。受阿里光環加持，另一巨頭騰訊股價由跑輸大市變為跑贏大市。回看近半年恒指走勢，騰訊股價走勢一直落後於中國平安(02318)和香港交易所(00388)兩者，其股王位置備受質疑，直到近兩星期的大爆發，終可吐氣揚眉。
就基本因素而言，騰訊確有增長潛力，由其是微信小程序的爆發。騰訊管理層於微信大會指，2019年微信小程序的用戶流量同比增長93%，使到小程序產生的廣告收入同比增長53%。至於，小程序的每日活躍用戶在2019年達3億，總交易價值增長同比增160%至8,000億元人民幣。
大部分用家指通過小程序可優化搜索體驗，同時有助小程序開發人員通過多種廣告渠道更好地獲利，促成雙贏局面。更值得注意的是，小程序目前仍處低基數狀態，其爆發力讓人期待。
我們認為，微信小程序商業的步伐較市場預期佳，另一隻以小程序廣告以及SAS作賣點的微盟集團(02013)亦受市場追捧，可作關注。
海通國際證券財富管理投資策略經理 歐宸銘(作者為註冊持牌人士)
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