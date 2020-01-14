【專家點評】歐宸銘：業務漸入佳境　騰訊走勢回勇

就基本因素而言，騰訊確有增長潛力，由其是微信小程序的爆發。騰訊管理層於微信大會指，2019年微信小程序的用戶流量同比增長93%，使到小程序產生的廣告收入同比增長53%。至於，小程序的每日活躍用戶在2019年達3億，總交易價值增長同比增160%至8,000億元人民幣。

大部分用家指通過小程序可優化搜索體驗，同時有助小程序開發人員通過多種廣告渠道更好地獲利，促成雙贏局面。更值得注意的是，小程序目前仍處低基數狀態，其爆發力讓人期待。

海通國際證券財富管理投資策略經理 歐宸銘(作者為註冊持牌人士)

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