【專家視野】林嘉麒：恒指調整有限　29000關鍵

恒指再創1月份的高位，成交亦增加至1,118億元，周一高位只差29點，就重上29,000點水平，現正挑戰去年7月初的小型島。中美落實1月15日簽署第一階段協議是主因，同時有傳中美雙方每半年就會舉行一次會談，以解決兩國爭端，商討改革事宜，這點對投資者對未來的展望更為重要，既然有部分投資者認為大市近期走勢已反映恒指現時情況，大市要進一步向上就要更多利好消息配合。

資金流方面，現時離岸人民幣已升穿6.9水平，港匯持續轉強，反映現況確實成功吸引資金流入中港兩地市場，短線港股大有機會繼續上試高位。當然，同一時間，也要持審慎態度，皆因現時會否出現好消息獲利的情況，屆時或會出現調整，畢竟恒指在四個交易日由低位計已有一千點的波幅。

惟就算調整，相信調整幅度未必太大，由於大市中線情況依然樂觀，可見近期個別板塊略有好消息，就引來投資者蜂擁而至，估計就算短線調整，月內低位27,800點應可守住。只有恒指可守穩29,000點以上，下一步的整固區域是29,000至30,000點的重要關口。

近期新經濟股資金明顯流入，主因市場在憧憬恒生指數公司發布諮詢文件，討論有關恒指定位外，更重要是同股不同權(WVR)公司及第二上市公司應否被納入恒指的選股範疇、恒指金融行業比重情況等，而諮詢期為兩個月。現時恒生指數中，金融股佔48.3%。香港作為國際金融中心，金融股比重有一定的代表性，而事實上，眾多金融股有較高市值，因此比例高的相當合理。

惟隨着時代變遷，港股發展不斷演化，內地市場愈來愈對香港有代表性，中資股佔比亦愈來愈高，已佔整體港股超過一半市值。較尷尬的事，是新經濟股的出現。

從前恒指公司考慮是否納入成分股是根於從前制度，未有盈利的公司，即創業板，根本沒有可能在主要成分指數出現，皆因盈利穩定性不足、流通量低等原因。再者，在保護投資者利益的情況下，新經濟股或同時以同股不同權的架構形成。在投票權架構內，一般股東會被只擁有小量股份但不合比例投票權的「少數」股東犧牲利益，是今次諮詢內容較複雜的一部分。再者，行業比重限制、設立比重上限等亦是。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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