歐股收市個別發展　Tullow Oil急漲逾5%

歐股收市個別發展，英國富時100指數收報7,617點，升29點或0.39%；法國CAC指數收報6,036點，跌少於1點；德國DAX指數收報13,451點，跌31點或0.24%。

英國前外交官、商業顧問公司Alavan Business Advisory主管Alastair Newton表示，對投資者來說，2020年美伊局勢的發展將較中美貿易戰更重要，主要是伊朗仍有機會向美國作出報復，尤其是網絡攻擊。

他指出，美伊惡劣的關係會每況愈下，目前沒有迹象顯示，雙方可尋求外交途徑解決衝突。

個股方面，英國水務公司Pennon Group據報考慮出售旗下業務Viridor，股價收市急升7.1%。

產油商Tullow Oil獲大行上調評級，股價收漲5.59%。

高盛披露在阿聯酋醫療保健供應商NMC Health持股8.9%，後者股價仍要跌6.89%。

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