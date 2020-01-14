倘中國獲移除匯率操縱國　分析：可避4大後果

外國媒體引述消息指，美國將會在本周三(1月15日)中美簽署「首階段」貿易協議之前，取消列中國為匯率操縱國。分析認為，如果消息屬實，中國可避免4大後果，但中美貿易談判仍存不確定性，投資者不宜掉以輕心。

中國在去年8月被美國財政部認定為匯率操縱國。一旦被標籤為匯率操縱國，該經濟體須在1年內採取適當政策糾正匯率被低估和外貿盈餘的狀況。

這意味到如果1年內人民幣匯價未能令美國總統特朗普滿意，他可以採取以下一項或更多的行動：

1、拒絕讓該經濟體獲取美國海外私人投資公司融資

2、排除該經濟體在美國政府採購供應地之外

3、呼籲國際貨幣基金組織(IMF)加強監督

4、簽訂任何貿易協議時，須考慮操縱行為

近日中美貿易談判進展正面，兩國之間的緊張關係逐漸緩和。如果美國落實取消列中國為匯率操縱國，似乎反映出雙方的妥協和讓步空間正在擴大。

不過，中美貿易談判仍存在不確定性。特朗普早前表示，中美完成首階段協議後，將立即談判第二階段協議，但估計要等到11月美國總統大選之後，才有望簽署落實。

有分析認為，由於中美第二階段協議主要涉及中方強迫技術轉移及竊取美國知識產權，中方在相關方面作出讓步或更加艱難。再者，今年美國政局尚未明朗，可能使中美談判過程受影響。

－－－－－－