美股收市：道指升83點　標指納指創新高

據報美國將會在中美簽署「首階段」貿易協議之前，取消列中國為匯率操縱國，消息刺激美股周一(1月13日)全線上漲，標指和納指齊創收市新高。

道指收報28,907點，升83點或0.29%；標指收報3,288點，升22點或0.7%；納指收報9,273點，升95點或1.04點。

美國企業業績期將於周二(14日)開始，花旗集團、摩根大通、富國銀行等將公布業績，為業績期「打頭陣」；周三(15日)有美國銀行、貝萊德、高盛；周四(16日)則是摩根士丹利。

公司業績好壞，將主宰股市主要走勢。由於目前股市已明顯反映了之前多重利好因素，市盈率亦到了18年以來最高，故企業業績將是關鍵。

花旗集團、摩根大通股價周一分別收漲1.78%和0.82%；富國銀行則下挫0.74%。

不過，市場多數未對後市感擔憂。投資銀行之一、PNC金融服務集團首席投資策略師Amanda Agati認為，在目前市況下，客戶和投資者最糟糕的決策就是「離場」或「減持」，因市場還有上升空間。

她對2020年股市表現持樂觀態度，認為上半市基本因素有望改善、企業收益及全球經濟增長將有助股市升得更高，惟不會短期內實現全部升幅，料會醞釀一段時間，整年計回報應相當可觀。如果投資者過早「打防守」，可能會非常痛苦。

她認為2020年將分為「上下半場」，上半年主導了大部分升勢，下半年則因11月美國總統大選不確定影響而趨向波動，使股市出現下跌壓力，料整年回報10%左右。

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