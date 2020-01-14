美國財政部：不再將中國列為匯率操縱國

中美簽署首階段貿易協議前夕，美國財政部宣布取消將中國列為匯率操縱國。

美國財政部指，現階段中國應不再被列為匯率操縱國，並指在即將於本周簽署的「首階段」中美貿易協議之中，包含了中國承諾加強執行力，去避免讓其貨幣貶值或利用匯率來達到競爭目的。另外，中國同意發布有關匯率及對外盈餘的相關數據。

美國財政部在周一(1月13日)發表關於匯率干預的半年度報告中指出，中國在去年夏季「採取具體措施」使人民幣貶值之後，財政部決定將中國列為匯率操縱國。報告續稱，去年9月初人民幣兌每美元貶值至7.18，隨後在10月開始升值，現時處於6.93左右水平。

報告指，中國需要採取必要措施，以避免貨幣持續疲弱，但相信隨着中國經濟基本面改善，且結構性政策改革持續推進，將可為人民幣匯價帶來支持。

該報告表示，仍需密切關注10個國家的外匯政策，但目前沒有主要貿易夥伴符合美國1988年或2015年所通過的法案中，對於匯率操縱國所規定的標準。這10個國家包括：中國、德國、愛爾蘭、意大利、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、瑞士和越南。

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