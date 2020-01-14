【專家點評】陳正犖：美股標指目標睇3500點

地緣政治風險未有為美股造成大礙，主要指數近日再刷新紀錄高位，當中道瓊斯工業平均指數，歷史性突破過29,000點整數關口。投資者本周除了要留意中美簽訂首階段貿易協議、美國及伊朗局勢變化之外，還要關注美股將陸續公布去年業績。

我們認為，美股每股盈利去年第三季度已經見底，第四季度有機會錄得1.5至2%的增長，今年增長有望進一步加快。預測建基於美國消費開支仍強勁，加上環球需求復甦，將帶動工業生產反彈。往績顯示製造業的周期變化，與企業每股盈利變化關連程度高，我們維持預測美股及環球股票，今年每股盈利升幅可能達到7%，標普500指數上半年有力挑戰3,500點大關，不過下半年隨着美國總統大選臨近，變數增加，標指或回吐至年終目標3,375點附近。

行業方面，健康護理行業預期盈利將持續溫和增長。標指成分股當中去年表現最差的能源股，去年首三季每股盈利已經倒退24%，市場預期第四季盈利或進一步收縮38%。不過我們認為外界可能過分悲觀，尤其是環球需求回穩，國際油價上季回升了13%，當經濟周期性復甦愈來愈明顯，市場過分悲觀的預期及部署可能會逆轉，能源股從短線策略角度看起來吸引。但長遠上，結構性問題例如原油供應過剩及新能源崛起，始終會困擾能源股前景。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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