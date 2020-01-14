【專家點評】邵志堯：陸小鳳與區塊鏈技術…

金庸和古龍是上世紀兩大武俠小說作家，其作品不斷重複翻拍成電影和電視劇。金庸先生寫的是江湖，貫穿在真真假假的歷史人物當中；而古龍說的是武林恩怨情仇，沒有紀錄年代，瀟灑到一點歷史包袱也省得背上。江湖比武林複雜，因其包含武林以外的事項。雖然兩大高手文筆風格迥異，但同樣令人看得賞心悅目。

古龍先生以古代占士邦為題材的陸小鳳系列，有香港電視台在70年代拍的決戰前後更是令人記憶猶新，尤其是西門吹雪和葉孤城在紫禁之巔一戰，筆者仍能津津樂道，很奇怪的是除了這幕之外，小說的前段很少人記得，原來決戰就是催生第一次區塊鏈技術出現。

兩大高手在皇上屋頂決戰，無數武林人士也想觀戰，瞎了眼的花滿樓也想看，真的是一票難求，需求大就會有假票出現。為了杜絕假票，陸小鳳便用了禁宮限量版的疋布做了五條緞帶成為入場門券，由於布疋手工精美和獨一無二，便令到緞帶難以覆製，故成為劃時代的防偽標籤，陸小鳳不知不覺便成為第一位用了區塊鏈技術的人。

很多別有用心或不懂而裝懂的人常常和加密貨幣混為一談，絕對是誤導群眾，加密貨幣只是用了區塊鏈技術其中一種產品而矣。區塊鏈就像鈔票中的防偽浮水印、或大閘蟹腳的防偽3D戒指一樣，只是用來區分辨真假貨品。

舉例我有一家咖啡店，有一天有很多人到店裏展示電子優惠VIP咭，說可免費享用咖啡，我怎能區分真與假，就是要倚賴區塊鏈技術，因為它可以追溯到源頭是不是由我發出，中間經過甚麼人也通通知道，有些副本備案到不同人手裏，令到它不能作假而已。概念並不複雜，我們只要知道它有甚麼功能便可以，正如我們只需要知道怎樣分真假鈔票一樣，浮水印怎樣弄在的技術就由專業人士負責，我們不需要為此操心。

中國政府科技領先全球，正加大力度研究數字貨幣，便要利用區塊鏈技術去防數字偽鈔，令到使用者百分百安心，一出亂子便會影響國家金融體系，不得不嚴肅處理。

江西財經大學客座教授及香港測量師 邵志堯

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