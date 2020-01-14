美國財赤首季擴大11%　分析料全年創海嘯後新高

美國去年12月的財政赤字為133億美元，去年同期赤字為135億美元，預期赤字150億美元。期內，收入按年增長7.4%，至3,358億美元，開支增長7%，至3,491億美元。

至於2020財年的首3個月錄得財赤3,566億美元，較去年同期赤字3,189億美元擴大11.8%。期內收入增長4.6%，開支增長6.7%。如按此速度計算，估計至年底赤字或超過1萬億美元。

當中，3個最大的開支類別是社保、國防和醫保。社會保障支出增加到2,850億美元，軍費支出增加到1,870億美元，醫保支出增加到3,930億美元。期內來自企業所得稅的收入增加23%至650億美元，而個稅收入則增加約3%至3,850億美元。

同時，美國對從中國和其他國家進口的商品徵收的關稅在本財年第一季按年增長近20%，達到210億美元。關稅由美國進口商支付。

根據CBO的數據，2020財年的赤字勢將超過1萬億美元，至自金融海嘯以來的最高水平，當時政府大幅增加支出。不過，按赤字佔國內生產總值(GDP)的比例計算，目前的赤字佔比僅約為5%，經濟衰退時期要達到該數字的兩倍。

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