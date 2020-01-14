新股專輯：九毛九超購636倍 北控城市及CTR下限定價
2020年01月14日 07:38
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周三(15日)將有3隻新股首掛，內地連鎖餐廳九毛九國際(09922)、中國綜合廢物管理商北控城市資源(03718)及新加坡結構工程及水泥建築工程承建商CTR Holdings(01416)齊公布招股結果。
熱爆新股九毛九國際的每股發售價定為6.6港元，為招股價範圍上限，集資淨額約20.75億元，香港公開發售部分錄得超額認購約636.82倍，每手1,000股計，認購一手中籤率為25%，要認購80手即8萬股才可穩獲一手。
北控城市資源每股發售價定為0.69元，為招股價範圍的下限，集資淨額約5.4億元，香港公開發售部分錄得超額認購1.7倍，每手4,000股計，認購一手中籤率為80.02%，要認購125手即50萬股才可穩獲一手。
CTR Holdings同樣以招股價範圍下限的0.36元定價，集資淨額約8,200萬元，香港公開發售部分錄得超額認購約17.17倍，每手1萬股計，認購一手中籤率為18.2%，要認購6手即6萬股才可穩獲一手。
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