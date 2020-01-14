【專家點評】古勝：港交所想窮都難？
2020年01月14日 07:40
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港股昨日(周一)叩29,000點未果，全日高位做28,971點，收報28,954點，升316點，成交達1,118億元。好明顯真係有資金入市追貨，觀乎昨日首兩大成交股份，分別為騰訊控股(00700)及阿里巴巴(09988)，好明顯資金都在押注兩隻科網巨企股。其中，騰訊股價不單只重上400元，更突破南非大股東前年的減持價405元，全日成交達到110億元，令人刮目相看！
有追開老古的，都知道呢期小弟一路都睇好隻阿里。若然有貨，要繼續耐心坐，等佢放紙鳶。至於騰訊，向上將觸及蟹貨區，短線高位或有反覆，但若然成交好似尋日咁威水，話唔定好快見420元水平。
春節前宜整理組合
新經濟股咁熱鬧，炒作今年港股對同股不同權「染藍」開綠燈，咁搞法會聚到更多資金押注新經濟股，資金流提振股市氣氛。除咗阿里，美團點評(03690)都係「染藍」熱股。不過，就連閱文集團(00772)咁殘，呢浪都跟升，都唔好低估新經濟股表現。故重申春節前係要整理一吓投資組合，減磅超買傳統經濟股，但持倉就要保留龍頭新經濟股。
除咗科網股之外，晶片股亦見異動，華虹半導體(01347)急升15%；中芯國際(00981)升逾半成，短線有機會衝15元關。此外，兩隻年資相對大的科技股，還有金蝶國際(00268)同金山軟件(03888)，昨日股價同升逾4%。短線金山軟件股價若能企穩在22元樓上，向上仲有空間，目標睇25元水平，穿20元關止蝕。
資金流入港股，升市叫人沽貨，似乎係要阻人發達，但老古始終認為，確係有需要調整組合加強攻防，風險管理永遠都最重要。港府話今年擬推ETF通，呢單大製作講咗好耐，終於有眉目。香港交易所(00388)股價亦隨之而上，昨日升穿280元關，收報280.2元，升1.8%。若然短線年關因素未見太大獲利沽壓，港交所股價抽穿285元阻力位的話，呢一浪直望300元大關，穿268元止蝕。
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