【專家點評】古勝：港交所想窮都難？

有追開老古的，都知道呢期小弟一路都睇好隻阿里。若然有貨，要繼續耐心坐，等佢放紙鳶。至於騰訊，向上將觸及蟹貨區，短線高位或有反覆，但若然成交好似尋日咁威水，話唔定好快見420元水平。

春節前宜整理組合

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