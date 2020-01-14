信達生物授權Coherus安維汀生物類似藥美加商業化權益

Coherus計劃於2020年底至2021年初向美國食品藥品監督管理局(FDA)遞交生物製品許可證申請(BLA)，具體時間取決於FDA審批進展，並在獲批後開始商業化銷售。

IBI-305的新藥上市申請已於2019年1月獲中國國家藥品監督管理局(NMPA)受理，並被授予優先審評狀態。根據該協議條款，Coherus還擁有在美國和加拿大開發和商業化集團的美羅華®(利妥昔單抗)生物類似藥(IBI-301)的非排他性優先選擇權。

根據該協議條款，Coherus將就IBI-305支付集團首付款、里程碑付款4,500萬美元。另外，基於IBI-305未來的銷售情況，Coherus還將支付集團雙位數百分比的銷售分成。當IBI-301被Coherus優先選擇時，其享受的付款條款與IBI-305一致。

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