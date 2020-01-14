【股民熱話】內房股頻集資　足證香港金融中心地位重要？

過去大半年，中美貿易戰、中國經濟增長放緩、中東局勢升級，香港經濟步入技術性衰退，不利因素接踵而來。但香港股市好似冇咩受影響，恒指由去年8月25,200點水平，回升至今年周一(13日)高位見28,971點。之所以好似「冇事發生」咁，說到底還是因為中國極需要香港這個金融中心來協助企業在海外融資，港股「跌不得」！

事實上，目前港股近七成市值來自中資企業，內地資金已成為港股的主要參與資金來源。現時內地經濟增長下行壓力極大，企業尤其係內房股的資金緊張狀況，足以引爆債災。為咗避免硬着陸，內地以降準等手段主動保持市場流動性充裕之外，亦刻意要拓住港股，好讓在港上市的中資企業能借助港股這個融資平台來籌集資金，以應付這些年借落大批外債到期還款的需要。

所以話，港股成也中國市場，那敗呢？會否也是受中國市場拖累？暫看中國當局會致力保持社會和經濟穩定，去年12月通脹雖仍處高位，但總算止住按月增長，加上中美達成首階段貿易協議，美國總統特朗普話大選前不大可能簽第二階段協議(雖然此君五時花六時變，難料其取態變化)，相信春節前後中國經濟危機可以順利化解，至於次季主要焦點仍在控制通脹，尤其要密切留意中東局勢變化，始終油價表現對中國經濟影響大。

反正，中國經濟增長放緩問題一日待解，香港這個融資市場都有其價值，而其主要波幅基本上早在內地資金控制之內，過去大半年港股表現脫離香港經濟的情況是最好的例證。

所以話，一個安穩的香港社會，不但對香港人重要，對內地的發展大局亦同樣重要。為了避免受美國的針對，在美上市的一眾中資新經濟股，年內會陸續尋求在香港作第二上市，這也使得港股「跌不得」，否則如何支持這麼多中資企在港進行招股集資？

還好香港經濟衰極都仲有金融業支撐住，不是壞事；但香港經濟不能脫離中國經濟，也是事實。就是國際形勢緊張，香港對中國而言有一定的角色，不致於會好快被其他內地城市同化。那如何做好這個「國際金融中心」角色，為香港人謀福祉，為中國經濟穩定發展，亦即是為香港經濟繁榮出一分力，不只是內地當局需要檢討的問題，也是香港人需要思考的現實問題。

東方產經專欄作者 帥哥

－－－－－－