【市前重點睇】標指納指創新高　人民幣升破6.88

●中美簽署首階段貿易協議前夕，美國財政部宣布取消將中國列為匯率操縱國，離岸人民幣(CNH)升破6.88水平，續企去年7月以來高位，美匯指數跌至97.34，港匯企7.7718，日圓跌穿110關，低見110.06，創去年5月以來低位，歐元高企1.1136，英鎊失守1.3關。金價跌穿1,550美元。布油企64.2美元，紐油跌至58.09美元。道指期貨窄幅上落。俗稱「黑期」新加坡港股場外期指漲逾200點。

●信用卡公司Visa宣布，擬斥資53億美元收購金融科技初創公司Plaid。

●美國亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克表示，無迹象表明美國經濟大幅收縮。

●美國預算赤字12月預算赤字為133億美元，去年同期赤字為135億美元。在2020財年的首3個月擴大至3,566億美元，按此速度估計，至年底財政赤字有望超過1萬億美元。

●美國10年期國債孳息率升2.63點子，報1.8459厘。

●港股ADR指數收報29,055點，升100點或0.35%。

●即月恒生指數夜期收報29,152點，升190點，高水197點，成交18,471張。

●紐約期油收報每桶58.08美元，跌96美仙或1.6%，創自去年12月3日以來收市新低。布蘭特期油收報每桶64.2美元，跌78美仙或1.2%，創去年12月12日以來收市新低。

●紐約期金收報每安士1,550.6美元，跌9.5美元或0.6%，創1月2日以來收市新低。

●英國去年11月份國內生產總值(GDP)按年增長0.6%，乃自2012年6月以來最低增速，低於10月份的增長1%；按月則萎縮0.3%，為4月份以來的最大跌幅。

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