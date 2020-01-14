中美衝突降溫　人民幣急漲　圓匯跌穿110

中美兩國將於周三(15日)簽署首階段貿易協議，而在簽署前夕，美國財政部宣布取消將中國列為匯率操縱國。

受消息刺激，離岸人民幣(CNH)急漲，兌每美元升穿6.88關，高見6.8744，創去年7月以來高位。每百港元兌約88.47元人民幣。

避險資產回吐，日圓跌至110.05兌每美元，是去年5月以來首次跌穿110關，每百日圓兌約7.0629港元。

另一避險資產黃金亦告跌，由隔夜的1,560美元水平急挫，亞洲市交易時段低見1,541美元，跌6美元或0.39%。

美國銀行外匯策略師Ben Randol表示，自去年底以來，貿易政策不確定性的下降一直是導致美元疲軟的主要因素，而且是該行預測2020年美元走弱的關鍵假設。另認為美國財政部取消標籤中國為匯率操縱國是意料中事，是兩國貿易衝突降級的其中一個積極步驟，可能對全球需求以及美國以外貨幣政策最終正常化產生積極影響。

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