【專家點評】陳蓓敏：中國太保目標睇35元
2020年01月14日 08:30
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美國日前公布12月非農職位增加14.5萬份，較市場預期16.4萬份為少，失業率維持50年低位於3.5%。聯儲局成員提及若經濟轉弱，有減息的可能。市場關注中美貿易團碰面，若首階段協議簽訂，料可給市場約一個月蜜月期。
隨後美國仍會以這張貿易王牌阻壓中國，舔嘗甜頭。道指現距離30,000點，只剩千多點，難度不高，迄今只有美股獨強。投行高盛看好人民幣走勢，唱隨中、美關係暖化，強化人民幣資產。
新經濟股見強韌性
亞投行行長金立群指出，亞投行已營運四年，成員增至102個，基礎設施融資規模達400億美元。未來努力推廣綠色經濟，落實執行「巴黎協定」，推行經濟共同體。雖然亞投行年資淺，但在宏觀經濟亂局下，有其角色的重要性。港股乘着外圍氣氛做好，和人民幣呈強下，恒指欲試穿29,000點水平，各路權重股份紛紛有買盤吸納做好。新經濟股份見強韌性。
早前銀保監向人身險公司下發指導，允許銷售三至五年期全險，有利豐富行業短期產品銷售，引利保費增長。中國太保(02601)首十一個月，旗下子公司太平洋人壽保險業務收入累計為2,066億元人民幣，升5.6%，太平洋財產保險累計收入為1,206億元人民幣，按年升12.85%。現價市帳率為1.5倍，與A股造價有約18%折讓，建議候低吸納，目標價35元，止蝕位29.4元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏（作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082）
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