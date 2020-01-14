【專家點評】陳蓓敏：中國太保目標睇35元

美國日前公布12月非農職位增加14.5萬份，較市場預期16.4萬份為少，失業率維持50年低位於3.5%。聯儲局成員提及若經濟轉弱，有減息的可能。市場關注中美貿易團碰面，若首階段協議簽訂，料可給市場約一個月蜜月期。

隨後美國仍會以這張貿易王牌阻壓中國，舔嘗甜頭。道指現距離30,000點，只剩千多點，難度不高，迄今只有美股獨強。投行高盛看好人民幣走勢，唱隨中、美關係暖化，強化人民幣資產。

新經濟股見強韌性

亞投行行長金立群指出，亞投行已營運四年，成員增至102個，基礎設施融資規模達400億美元。未來努力推廣綠色經濟，落實執行「巴黎協定」，推行經濟共同體。雖然亞投行年資淺，但在宏觀經濟亂局下，有其角色的重要性。港股乘着外圍氣氛做好，和人民幣呈強下，恒指欲試穿29,000點水平，各路權重股份紛紛有買盤吸納做好。新經濟股份見強韌性。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏（作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082）

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