亞洲股市：日股復市漲200點　韓澳股齊升0.7%

美股向好，其中標指及納指齊創收市新高；亞洲主要股市揚升，日本假後復市追升，日經225指數早段升194點或0.8%，報24,045點。

板塊方面，資訊技術及原材料股齊升逾1%。個股中，迅銷漲3%，軟銀、神戶製鋼所及東京威力科創均升超過2%，而日產汽車則跌1.4%。

南韓首爾綜合指數升17點或0.7%，報2,246點。個股中，東洋壽險及大韓紡織皆抽升4%，三星電子升1%。

澳洲悉尼普通股指數升50點或0.7%，報7,070點。板塊方面，醫療保健及資訊技術股同升逾1%，金融股升0.6%。個股中，EML支付飆7%，AVZ礦業漲5%。

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