【專家點評】中國銀河國際：水環境治理股看高一線

日前，內地有關當局公布長江三角洲一體化發展規劃，強化生態環境的治理，區域環境綜合治理將成為未來環保行業主要發展方向。根據中國固廢網統計數據，2019年8至11月已經公布的中標結果中，垃圾焚燒項目平均每噸垃圾處理價格為71.03元人民幣。行業逐步跨過低價中標陷阱，垃圾焚燒處理費回到正常水平。

同時，無錫德林海環保科技股份有限公司登陸科創板，成為首家上市的以藍藻治理為核心業務的環保公司。在水處理方面，於2019年A股市場共有36家水處理公司，首三季度的營收按年增長8.2%，淨利潤按年下跌23.3%。成本的上漲，壓縮了市場盈利空間。環保行業所處周期差異大，市場空間和技術水平為決定因素。而在這個市場之內，出現了一些經營不規範、技術成果轉化率低的情況，過度依賴政府補貼也窒礙環保行業的發展。

綜觀而言，在A股上市的環保行業相關企業共80家，佔A股整體市值1.11%，年初至今板塊表現跑輸滬深300指數，板塊內股份估值有待上升。

中國銀河國際

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