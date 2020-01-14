港股兩萬九關爭持　騰訊高見413元　阿里美團續破頂

港股開市升破二萬九關後有獲利回吐，恒生指數曾倒跌42點，低見28,912點，暫於29,000點水平爭持。國企指數靠穩，主板成交440億港元。

「ATM」繼績做好，騰訊飆至413元回落，最新報409元，升0.6%。阿里巴巴創227.4元上市新高；暫升1.4%報226元。美團點評創116元新高，暫升1.7%報115元。

不過閱文集團再被凱雷減持，股價急挫逾8%，低見37.8元。根據銷售文件，凱雷以每股38元配售4,010萬股，套現15.2億元。

油價創一個月低位，三桶油偏軟，跌幅0.4%至0.6%。

連日創新低的百威亞太反彈3.6%，高見25.5元。

【09:30】恒指升破兩萬九 騰訊漲近1%

美國財政部取消將中國列為匯率操縱國，刺激人民幣兌美元升破6.87關；港股開市衝破兩萬九大關，恒生指數高開194點，報29,149點，創逾8個月高位。國企指數高開78點，報11,475點。

人民幣兌美元高見6.8677。騰訊開市升0.9%，報410港元，續創逾一年半新高。阿里巴巴升1%，創225元上市新高。美團點評升近1%，創114.2元新高；小米集團升0.3%，報11.94元。

其他重磅股個別發展，中國平安升1.9%，是表現最佳藍籌；友邦保險升1.1%，合共貢獻恒指62點。建設銀行升0.6%；中國移動及滙豐控股逆市偏軟，開市跌0.1%及0.2%。

地產股持續向好，新世界發展升1.8%；恒隆地產升1.5%；新鴻基地產升1.4%；長實及領展升0.8%。

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