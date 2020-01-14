A股快報：三大指數齊升　次新股領漲

中美雙方簽署首階段貿易協議前，美國取消將中國列為匯率操縱國；人民幣兌美元進一步升穿6.87，內地股市上升，滬綜指高開5點或0.16%，報3,120點；深成指高開34點或0.31%，至11,074點；創業板指數高開6點或0.31%，報1,941點。

板塊方面，次新股漲1.5%，化工股升0.3%，石油及水泥股穩升；而釀酒及鋼鐵股偏軟。

和晶科技升停板。公司控股股東陳柏林將其持有的2,950萬股轉讓給二股東荊州慧和，轉讓價為2.39億元人民幣(下同)。轉讓完成後，荊州慧和將成為公司控股股東。

盈喜股萬集科技高開3%，公司ETC相關產品出貨量較上年同期大增，預計2019年盈利介乎7.3億至9.2億元。

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