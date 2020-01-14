【專家點評】麥融斌：假期外遊　買旅保有竅門…

年關將至，又是旅遊旺季，不少港人都有計劃外遊。然而，近月實乃多事之秋，武漢肺炎、社會動盪、澳洲大火，甚至航空公司釘牌危機等新聞不斷發生，為旅遊帶來難以預測的風險。多數港人會選擇為自己購買一份旅遊保險以圖安心，究竟如何購買才是明智之選？以下是筆者的一些建議。

盡早購買能享更好保障

旅遊保險所保障的是「未知的」事件，故愈早購買愈能得到更好的保障。此話何解？皆因若市民習慣臨急抱佛腳，在出發前幾日，甚至臨上機才買旅保，有可能減低保障的受理機率。舉例而言，若旅行地點突然發出「外遊警告」或「惡劣天氣警告」而導致行程延誤或取消，提前在未知情況下購買了旅遊保險的市民則可以向保險公司索取賠償，而在警告發出後才購買的市民則有機會不獲受保。因此，消費者最好在確定好旅行地點及日期後立即購買，方為上策。

留意保障範圍和保額

現時市面上的旅遊保險產品五花八門，保障範圍一般包括醫療及個人意外、旅程取消及延誤、行李及財物損失、業餘運動以及全球緊急服務等項目。市民在選購時應多加留意保單細節及保障額。尤其是近期天災不斷以及流感嚴重，購買時更要注意有關海外醫療以及旅程取消和延誤的保障細則。不能只以價格便宜作爲選擇標準，而應全方位比較才是正確。

單次旅遊保險VS全年旅遊保險

對於常常出遊或公幹的市民而言，可考慮購買全年旅遊保險計劃。以亞洲地區為期七天的旅行為例，市面上一般單次保險的價格大約在100元至250元之間，而全年保險則約1000元至2000元。若市民出遊次數較多，購買全年旅遊保險會更加划算。

此外，市民可能在周末前往深圳，澳門等地一日遊，不少人會因行程較短或手續麻煩而不買保險，當出現意外時則得不到保障。全年旅遊計劃亦防止了這類問題，幫助消費者省卻每次投保所需的程序。同時，全年旅遊保險亦能除去前文提及的因遲買而不受保的麻煩。

買旅保不外乎為求玩得安心，作為明智的消費者，理應懂得權衡利弊，選擇合適的計劃，以免一時貪方便，因小失大。

自願醫保通(myVHIS)行政總裁 麥融斌

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