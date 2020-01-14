中國去年12月出口增長9%　全年進出口突破31億人幣

按人民幣計，中國去年12月出口按年增長9%，預期升2.9%，前值升1.3%；期內進口大增17.7%，預期升8.6%，前值升2.5%。

全年計，去年進口、出口、進出口均創新高。去年貨物貿易進出口總值31.54萬億元人民幣(下同)，按年增長3.4%，其中，出口17.23萬億元，增長5%；進口14.31萬億元，增長1.6%；貿易順差2.92萬億元，擴大25.4%。

中國去年對美國進出口3.73萬億元，按年跌10.7%。而全年對第一大貿易夥伴歐盟進出口增長8%；東盟成為第二大貿易夥伴，進出口增長14.1%。

去年進口大豆8,851萬噸，增加0.5%。肉類產品進口較快增長，全年進口豬肉210.8萬噸，增加75%；進口牛肉165.9萬噸，增加59.7%。

至於去年鐵礦石進口10.69億噸，按年增長0.5%；天然氣進口9,656萬噸。去年12月原油進口4,576萬噸。

民營企業去年進出口13.48萬億元，增長11.4%，佔中國外貿總值的42.7%，比2018年提升3.1個百分點，超過外商投資企業首次成為中國最大外貿經營主體。其中，出口8.9萬億元，增長13%，佔出口總值的51.6%；進口4.58萬億元，增長8.4%，佔進口總值的32%。外商投資企業進出口12.57萬億元，下降3.2%，佔中國外貿總值的39.9%。國有企業進出口5.32萬億元，增長0.4%，佔16.9%。

對於12月份外貿大幅增長的原因，海關總署認為是PMI連續兩個月擴張；受國際市場價格上揚的影響；企業信心上升；2018年12月份的基數比較低。

海關總署副署長鄒志武表示，雖然世界經濟不穩定不確定因素增多，但隨着國內六穩政策落地見效，外貿結構持續優化，2020年中國外貿有望繼續保持總體平穩態勢，高質量發展有望邁上新台階。

鄒續稱，中美簽署第一階段經貿協議以後，中國增加自美進口不會影響進口其他國家產品，因為中國有龐大市場，貿易也是多元化的。雙方簽署協議會使中美貿易在互利共贏基礎上取得新進展，對兩國和世界都有利。

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