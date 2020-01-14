港股格局：陳炳強話提防兩萬九關觸發獲利回吐
2020年01月14日 10:54
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悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，中美本周將會簽署首階段貿易協議，環球股市做好，港股上破兩萬九關。問題在於股市已充分預期相關消息，一旦出現好消息出貨，恒指下方最近的支持在28,000點，意味着有近千點的下跌空間，宜先行離場，以免出現較大的調整時鎖牢資金，另外，中美第二階段貿協仍遙遙無期，即使美國將中國剔出匯率操縱國，但並非新鮮利好消息，投資者仍然要小心。
新經濟股近期備受投資者青睞，尤其是被稱為「ATM」的阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)及美團點評(03690)。陳表示，美團具內需概念，且市佔率逐步穩固，且有龍頭優勢，因此多間大行不斷將目標價提升。至於騰訊及阿里巴巴，市場重新將經濟復甦概念聚焦，令增長股重獲追捧。他認為3隻股份上升動力仍足夠，但股價累升已多，有貨的投資者可繼續持有，直至轉勢為止，至於未有貨的投資者，建議等待略為調整後再進場。
另外，內地新能源汽車補貼於7月1日起將不再下降，消息帶動龍頭股比亞迪股份(01211)周一(14日)急升。陳認為此消息只是意味着原定2020年後新能源汽車補貼全部退出的時間或延後，不代表是真正好消息，且內地汽車行業仍處負增長。比亞迪經過周一的反彈，已大部分反映投資者預期，其股價現處於45元水平，上方阻力約在50元，潛在升幅不大，有貨的話可在該水平食胡。至於冇貨的投資者，除非以短線操作為主，否則未係入場時機。
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