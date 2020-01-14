港股格局：陳炳強話提防兩萬九關觸發獲利回吐

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，中美本周將會簽署首階段貿易協議，環球股市做好，港股上破兩萬九關。問題在於股市已充分預期相關消息，一旦出現好消息出貨，恒指下方最近的支持在28,000點，意味着有近千點的下跌空間，宜先行離場，以免出現較大的調整時鎖牢資金，另外，中美第二階段貿協仍遙遙無期，即使美國將中國剔出匯率操縱國，但並非新鮮利好消息，投資者仍然要小心。

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