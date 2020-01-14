IIF：去年第3季全球債務佔GDP比重創新高

國際金融協會(IIF)表示，據2019年初步數據，儘管全球經濟創下2008至2009年金融危機以來最慢增速，但全球債務與國內生產總值(GDP)的比率達到322%的歷史新高，總債務達到252.6萬億美元，按年增長近10萬億美元。

當中，美國和澳洲政府債務佔GDP比重創新高。比利時、芬蘭、法國、黎巴嫩、紐西蘭、奈及利亞、挪威、瑞典和瑞士的家庭債務佔GDP比重，亦創歷史新高。

第三季，新興市場債務與GDP的比率達到223%，新興市場債務自2010年以來增長了兩倍多，達到72萬億美元，主因是非金融公司的借貸增加所致；新興市場的外匯債務在第三季增至8.3萬億美元。而中國的債務接近GDP的310%，是新興市場中比率最高的國家之一。

IIF指出，鑑於低利率和寬鬆的金融狀況，全球債務將在2020年第一季度超過257萬億美元(約2,004.6億港元)，料創新高。分析師提到，今年再融資風險處於高水平，有超過19萬億美元銀團貸款和債券到期，其中新興市場佔比達30%。

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