Apple股價再創新高　華爾街最牛睇375美元

華爾街看好蘋果公司(Apple Inc.)前景，今年累計已有9家機構上調其目標價，最牛睇375美元。

券商DA Davidson將Apple的目標價上調至375美元，是華爾街給出的最高目標價，分析師Tom Forte重申對該股的「買入」評級，並以公司的5G無線通信技術潛力作為上調目標價的一項理由，認為公司可藉此至少在接下來的兩次產品發布中，實現智能手機銷量的積極增長。

Apple周一(13日)收報316.96美元再創上市新高，升6.63美元或2.14%，連升4個交易日，市後交易時段亦漲1.82美元或0.57%，至318.78美元。去年該股累計飆86%，創下10年最佳表現。而今年至今亦累升7.94%。

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