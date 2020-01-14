港元拆息︰1個月期降至1.95厘
2020年01月14日 11:30
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)隔夜息續跌至1.39厘；1星期降至1.7厘；與樓按相關的1個月失守2厘，仍跌至1.95厘；3個月期報2.28厘。
14/1/2020
隔夜 1.39506厘
1星期 1.70946厘
2星期 1.79232厘
1個月 1.95798厘
2個月 2.15804厘
3個月 2.28191厘
6個月 2.33732厘
12個月 2.39696厘
13/1/2020
隔夜 1.83250厘
1星期 2.12607厘
2星期 2.18607厘
1個月 2.16411厘
2個月 2.23143厘
3個月 2.32530厘
6個月 2.36161厘
12個月 2.39625厘
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