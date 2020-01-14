港元拆息︰1個月期降至1.95厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)隔夜息續跌至1.39厘；1星期降至1.7厘；與樓按相關的1個月失守2厘，仍跌至1.95厘；3個月期報2.28厘。

14/1/2020

隔夜 1.39506厘

1星期 1.70946厘

2星期 1.79232厘

1個月 1.95798厘

2個月 2.15804厘

3個月 2.28191厘

6個月 2.33732厘

12個月 2.39696厘

13/1/2020

隔夜 1.83250厘

1星期 2.12607厘

2星期 2.18607厘

1個月 2.16411厘

2個月 2.23143厘

3個月 2.32530厘

6個月 2.36161厘

12個月 2.39625厘

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