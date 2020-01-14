中國經濟：林樵基指貿談因素續影響出口

中國去年12月按人民幣計出口按年增長9%，預期升2.9%；進口大增17.7%，亦勝預期的8.6%。光銀國際董事總經理林樵基提醒，全球經濟放緩及中美貿易談判進程將繼續影響中國出口表現。

他指，中美貿易首階段協議要求中國進口大量美國貨，料中國貿易進出口總值將持續向上，但同時貿易順差將會下跌，對中國經濟或有負面影響。

不過，他預期中美貿易談判會有正面發展，始終談和對中美股市及貿易都有好處。他續指，就算第二階段談判困難重重，但不認為會令人民幣或貿易有太過負面影響。

人民幣近日持續轉強，周二觸離岸人民幣兌美元更升穿6.87，他指，人民幣正處於合理水平，料長線能守得住七算。雖則未來上升幅度有限，但如果人民幣定存息率吸引，投資者都可以考慮買入。

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