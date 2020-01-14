【專家點評】龔成：香港樓已非只為香港人而存在…

現時的樓價的確令市民難以負擔，但無奈很多人仍是終要買樓的，他們不是不買，而是延遲買，或是選擇買一些較細的單位。這樣問題就來了，需求沒有減少，只是發生在不同時期，要買的終要買。當然，樓價高企令一些人想買但無法買到，而這些人可能會選擇儲蓄更多首期，有更大的購買力才去買。

即是說，樓價在超高企的時候只有很少人有能力買樓，但他們會儲錢，以及對超高樓價盲目，就算超高樓價無法維持，只要樓跌略為下跌，由超高價跌至高價，之前的忍住唔買的需求就會再次出動，在樓價與市民購買力脫節程度減少下已成為新平衡點，所以樓價下跌其實有限。

同時，雖然市民購買力與樓價脫節，但不少買樓人士會退而求其次，在這樣的能力下，由原本想買的單位，轉買較細的單位，需求不變，只是當中的調整。

--樓價與購買力--

另一點是，樓價與市民購買力是否成必然關係？其實是未必的，因為樓市並不是只有用家這一方的需求。以澳門的樓價來說明，十年前一個單位約三十萬，現時一個單三百萬是基本，因為以前澳門是一個小城市，但自賭權更開放後，賭博收入現時已超過拉斯維加斯。

在投資者眼中，整個定位已經不同，資產價值當然大不同，投資者比較環球資產價值，當地的發展潛力，以及投資回報等。在澳門的個案中，可看出當地樓價與市民的購買力不一定成必然關係。

的而且確，樓價與收入的比例是其中一個衡量樓價平貴的水平，而過往香港樓市，如1981年，及1997年在這指標達致很高的水平後，都出現大幅回落，而現時樓市亦出現類似的情況。所以，這絕對反映樓市不健康，及處偏貴水平，但這不代表不可以更貴，又或必然會像97般下跌一半。

就算樓價回落，其平均年期都必然會比以往的高，例如以往平均是3年能買樓，這是合理的，現在平均是10年能買樓，在這年代已是合理的。香港情況也一樣，交通更完善令新界樓價值提升，香港比97回歸前的定位亦不同，更為中國的城市，更與中國融合，香港樓已不只是為香港人而存在。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)

－－－－－－