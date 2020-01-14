【高盛推介】騰訊見逾1年高位 留意購沽證
2020年01月14日 12:01
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周二(14日)早段跟隨恒指上升，一度高見413港元的年半高位。
觀察個股認股證資金流向，近日騰訊股價做好，資金同時積極流入騰訊好倉，其認購證於過去5個交易日共有約5,900萬元流入，是同期最多資金流入的相關資產，股價上升同時見資金部署認購證，可見投資者對股價的信心；另外，其認沽證同期亦有約3,900萬元流入。
隨着騰訊的上升，不少認購證的面值已經升至0.25元之上，敏感度亦大減，投資者如計劃部署面值低的產品，可留意購證(17083)，行使價475.2元，2020年4月23日到期，實際槓桿13.4倍。
投資者如看淡騰訊，則可留意高槓桿沽證(18519)，行使價359.8元，2020年6月22日到期，實際槓桿8.8倍。
騰訊牛證方面，較進取的選擇可留意新上市的高槓桿牛證(59060)，收回價384.18元，行使價381.68元，換股比率100，槓桿比率13倍。
而低面值的選擇則可留意騰訊牛證(59058)，收回價380元，行使價377.5元，換股比率500，槓桿比率11倍。
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