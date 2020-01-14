【高盛推介】美團阿里齊破頂 輪證精選
2020年01月14日 12:14
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(中新社圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：新經濟股向好，美團點評及阿里巴巴同創上市新高，分別高見116及227.4港元。
觀察個股認股證資金流向，近日資金有從美團及阿里認購證流走的情況，過去5個交易日分別有約2,000萬及2,400萬元流走。
投資者如看好美團，現時市場上有10兌1及50兌1的認購證可供選擇，10兌1證的年期相對較短，所以提供的槓桿較高，約7至8倍，但面值較高，大多數於0.5元以上；而50兌1的槓桿則約5至6倍，勝在面值較低，而且敏感度較高，投資者可留意美團購證(14000)，行使價126.8元，2020年8月31日到期，實際槓桿5.3倍。
投資者如看淡美團，可留意新上市沽證(19633)，行使價104.78元，2020年5月27日到期，實際槓桿6倍。
如計劃部署美團牛證，則可留意新上市牛證(59063)以及收回價稍遠的牛證(58608)。牛證59063，收回價106.08元，行使價103.08元，換股比率100，槓桿比率9倍。牛證58608，收回價104.08元，行使價101.08元，換股比率100，槓桿比率7.8倍。
投資者如看好阿里，可留意高槓桿購證(19448)，行使價246元，2020年6月3日到期，實際槓桿8.9倍。
看淡則可留意阿里沽證(18745)，行使價198元，2020年7月7日到期，實際槓桿7.2倍，行使價195至225元之間產品中槓桿最高。
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