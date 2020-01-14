【瑞通推介】即市資金追入騰訊美團牛證

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國財政部宣布取消把中國列為匯率操縱國，道指隔晚收報28,907點，升83點或0.2%。

市場憧憬中美今周簽署首階段貿易協議，恒指周一(13日)以近全日高位28,954點收市，升316點或1.1%。周二(14日)早段曾升破29,100點水平，惟其後倒跌，14日RSI續處70以上的超買區。其好倉(牛證及認購權證)周一淨流出逾4,500萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾8,500萬元，反映資金續看淡後市。周一其牛證街貨重貨區為收回價27,800至27,899點，而熊證街貨重貨區為收回價29,000至29,099點。

資金繼續追捧大型科企，騰訊控股周一以全日高位406.4元收市，升1.9%，重上大股東Naspers在2018年的405元配股價。該股近3個交易日累漲6.3%，14日RSI續處超買水平。周四早段一度升穿410元，再創超過一年半高位。該股周一錄6.85億元北水淨流入，是港股通淨流入最多股份。輪證資金流方面，周一分別有超過3,700萬和2,000萬元淨流入其好倉和淡倉。

恒指公司就同股不同權及第二上市公司應否納入恒生指數進行諮詢，料今年5月有結果。美團點評周一曾高見113.9元創上市新高，收升3.1%報113.1元，年內累漲11%。周二早段繼續破頂，高見116元，暫連升第四日。該股周一錄逾4億元北水淨流入。輪證資金流方面，周一有逾2,800萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有391萬元淨流入。

另一同股不同權股份小米集團周一同樣呈強，漲4.2%收市，報11.9元，為全日高位。周二早段曾升穿12元，再創逾8個月高，其後於此水平爭持。周一有逾630萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有87萬元淨流入。

工信部指今年7月起新能源車補貼不會下降，配合比亞迪的刀片電池及相連車款或6月登場，帶動比亞迪股價周一在大成交下飆升15.8%，以全日高位44.9元收市，重返去年8月初水平，並成功收復250天牛熊分界線。股份周二早段曾於46元之上爭持。周一分別有637萬和118萬元淨流入其好倉和淡倉。

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