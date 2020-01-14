泰國央行發布外匯交易準則　擬採其他措施遏泰銖

泰國央行發布外匯交易準則，列明市場參與者必須以道德及專業的方式行事，以促進外匯市場的公平及完整。

外電報道，泰國央行副行長Mathee Supapongse表示，央行和政府仍然關注泰銖匯率，並會繼續討論該問題。如有需要，央行準備採取其他措施以遏制泰銖。

該國的外匯儲備上升，表明央行一直在買入美元，如果央行不干預市場，相信泰銖將比目前水平堅挺。央行必須以可持續的方式管理泰銖，但不會一直干預市場，因可能會引發貿易保護主義或稅收措施。

泰國央行為提振當地經濟，以及遏抑泰銖升值，去年曾兩度減息共半厘。然而，泰銖兌每美元於去年12月30日突破30的重要心理關口，為2013年以來首次。

泰銖兌每美元最新報30.25，港元兌泰銖企3.88水平。

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