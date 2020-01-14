【專家點評】中信銀行：減息預期拖累英鎊表現

美國去年12月非農業新增職位14.5萬個，低於市場預期。12月失業率保持在3.5%的50年低位附近，平均時薪增幅按年只增加2.9%，低於預期，美元指數下跌至97.35。

英國央行總裁卡尼上周四表示，若英國持續疲弱，央行有可能會做出相當迅速的行動以扶持經濟。市場認為卡尼暗示央行有機會減息。英倫銀行貨幣政策委員滕雷羅在上周五表示，如果經濟增長沒有起色，她將傾向於在未來幾個月內支持減息，其言論拖累英鎊兌美元下跌至1.3057，此番言論呼應了總裁卡尼周四的立場，進一步表明英倫銀行內部正傾向實施刺激經濟政策。英鎊兌美元下跌至1.3060水平，為近兩周低位。

英國將於本周公布連串經濟數據，市場關注今日的GDP、 周二的CPI數據。英國將於1月31日正式脫離歐盟，其經濟情況成為市場關注焦點。由於市場擔心英倫銀行將會減息，加上英國與歐盟未來貿易關係的仍有不確定性，英鎊兌美元有機會下試1.2800水平。

中信銀行(國際)

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