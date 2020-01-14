修例風波：香港資管公司對赴星洲開業查詢急增

香港修例風波引起的衝突持續7個月，有顧問公司指出，示威活動令香港資產管理公司對到新加坡開設辦事處的查詢增加。

據彭博報道，顧問公司Duff & Phelps指出，除了上述提到的資產管理公司外，家族辦公室顧問接到客戶就物流及為子女在當地尋找學校的查詢亦急增。

律師事務所Shook Lin & Bok LLP合夥人兼信託、資產與財富管理負責人Tan Woon Hum亦稱，自8月份以來，香港公司尋求在新加坡成立基金管理公司的查詢和實際操作激增。他續稱，除了在全球金融危機發生時，過去並未看過一個城市在這方面的興趣突然飆升。

新加坡金管局發言人稱，過去半年，當局已發牌及註冊的基金管理公司總數增長近9%，由2019年5月31日的820間，增長至2020年1月8日的892間；截至2018年底數目為780間。

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