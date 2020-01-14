ACCA調查：76%受訪者料今年香港經濟非常差

特許公認會計師公會(ACCA)於去年11月至12月初進行訪問調查，顯示220名受訪的財務及會計界人士對今年香港經濟表現悲觀。有76%受訪者預料，香港今年經濟差及非常差，一般則有21%。

另外，有40%被訪者相信，今年香港經濟會錄得負增長，主因受累中美貿易摩擦及本地社會不穩所影響。47%認為經濟增長為0至1.99%；有11%則認為增長可達2%至3.99%。

報告又指，在中美貿易摩擦陰霾下，有近60%受訪者估計將導致香港及中國經濟衰退。

ACCA香港分會會長王健華稱，港人適應能力強，認為政府應更仔細思考如何改善社會穩定性及完善監管環境，相信找到對現況的解決方案，經濟可以快速反彈。

他認為，「有危便有機」，現時是合適時機讓部分傳統行業轉型至科技、數碼化等，尤其科技化是全球發展的大趨勢。

另外，王表示，過去有部分跨國企業因本地營商環境不穩，而檢視地區總部選址，建議政府趁機推出措施，如稅務優惠以吸引企業來港。

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