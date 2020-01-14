中海油服：增加資本開支　料合約價格整體穩定

齊期望，中央盡快開放外資發展內地油氣資源，因這會擴大市場規模，而像中海油服般業務比較齊全的油服公司短期內不會一下子增加。中海油服今年預測新增的3台鑽井平台都會透過租賃得來，均用於較淺水域的自升式平台。

鄭表示，經過多年科研投入，油田技術服務的收入佔比逐步提高，去年上半年已經升至49%，其毛利率基本上維持在20%左右，將來會與鑽井服務一同成為公司主要收入及盈利來源。至於船舶服務則會提供穩定現金流，去年上半年物理勘探(物探)和工程勘察服務扭虧為盈後，料增長會相對穩定，增幅不會如鑽井及油田技術服務般大。

就中海油持續加大資源勘探，中海油服卻指物探今年工作量只是整體平穩，齊解釋，物探本來就不是中海油勘探投資的主要部分，因此兩者沒有出入。

中海油服今年資本開支預算約48億元人民幣，較去年顯著增加。鄭解釋，增量部分約40%用於液化天然氣(LNG)動力船舶之建造；其餘60%用於外租鑽井平台的更新改造費，以及科研。

另外，中海油服與Equinor(前稱Statoil，挪威國家石油公司)就對方2016年油價低迷時停用其鑽井平台的官司達成和解。鄭稱，這有利公司拓展海外市場。齊補充，雙方正就簽訂友好框架協議進行洽商，要1個多月時間始能談妥。

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