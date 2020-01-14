中海油服：增加資本開支 料合約價格整體穩定
2020年01月14日 13:07
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鄭永鋼(左一)及齊美勝(左二)
中海服田服務(02883)董事長齊美勝相信，今年油服合約價格大致穩定；另估計今年國際油價會在每桶50餘至60餘美元範圍內上落。首席財務官鄭永鋼稱，過去幾季集團旗下鑽井平台的使用率已達到很高水平，惟未來傾向透過租賃形式獲取更多鑽井平台，去滿足國內外的鑽探需求，以實現規模效益提高經營效益。
齊期望，中央盡快開放外資發展內地油氣資源，因這會擴大市場規模，而像中海油服般業務比較齊全的油服公司短期內不會一下子增加。中海油服今年預測新增的3台鑽井平台都會透過租賃得來，均用於較淺水域的自升式平台。
鄭表示，經過多年科研投入，油田技術服務的收入佔比逐步提高，去年上半年已經升至49%，其毛利率基本上維持在20%左右，將來會與鑽井服務一同成為公司主要收入及盈利來源。至於船舶服務則會提供穩定現金流，去年上半年物理勘探(物探)和工程勘察服務扭虧為盈後，料增長會相對穩定，增幅不會如鑽井及油田技術服務般大。
中海油服的最大客戶中國海洋石油(00883)積極開發南海深水氣田「陵水17-2」及渤海「渤中19-6」兩個大型項目。齊指出，中海油服所有業務板塊會參與其中，日後會針對「二次採油」技術(灌水等等加大油層壓力去採集油氣)進行研發，以便更精準地按實地情況採探海底資源，滿足中海油提升渤海老舊油田產量的需要。
就中海油持續加大資源勘探，中海油服卻指物探今年工作量只是整體平穩，齊解釋，物探本來就不是中海油勘探投資的主要部分，因此兩者沒有出入。
中海油服今年資本開支預算約48億元人民幣，較去年顯著增加。鄭解釋，增量部分約40%用於液化天然氣(LNG)動力船舶之建造；其餘60%用於外租鑽井平台的更新改造費，以及科研。
另外，中海油服與Equinor(前稱Statoil，挪威國家石油公司)就對方2016年油價低迷時停用其鑽井平台的官司達成和解。鄭稱，這有利公司拓展海外市場。齊補充，雙方正就簽訂友好框架協議進行洽商，要1個多月時間始能談妥。
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