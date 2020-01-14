虛擬銀行陸續登場　業界構思多多...

李指，於香港申請虛擬銀行牌照主因希望提供主動及可負擔的銀行服務，同時建立一個跨市場的金融平台，供客戶享受銀行、保險及支付等各種服務，該行亦有向新加坡金管局遞交申請虛擬銀行牌照。

此外，該行冀能藉小米擁有的用戶優勢，發展東南亞市場，香港則可作為連接內地及東南亞市場的一個橋樑。

Welab創辦人及首席執行官龍沛智認為，香港是發展銀行及科技的理想市場，Welend作為香港最大的網上貸款平台，具有強勁的客戶基礎、優秀的員工及品牌知名度，可與Welab產生協同效應，有助建立客戶對該行的信心。此外，該行亦有能力提供額外的貸款、存款及財富管理產品，以促進競爭力。

龍透露，集團正發展與私隱相關的科技，以幫助金融機構保護客戶的個人資料或數據，預告有關產品將於今年下半年推出。

平安壹帳通銀行行政總裁馮鈺龍認為，如何了解客戶痛點，並利用人工智能技術改善客戶體驗為重要的考慮因素。他稱，目前中小企取得銀行服務仍存在不少難處，例如開立戶口及借取貸款等。儘管銀行為中小企開設企業戶口的過程複雜及成本較高，但利用人工智能技術可有效減省開戶所需的時間，人工智能亦能配合數據分析，評估中小企面臨的風險，令提供服務的流程更暢順。

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