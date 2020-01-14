傳品牌標籤生產商SML考慮賣盤　涉資約39億元

彭博引述消息報道，為全球時尚品牌和零售商製作標籤的SML集團考慮出售業務，售價約為5億美元(約39億港元)。

據悉，總部位於香港的SML與花旗合作尋求買家，公司已吸引投資基金和業內其他公司的初步興趣，目前尚在考慮中，公司仍有權放棄出售。

SML主要生產編織和印刷標籤、價簽、吊牌以及拉鏈和鈕扣。1985年時，SML只是一家設在小倉庫內的公司，之後通過自身發展和併購不斷壯大，如今在美國、墨西哥、西班牙和印尼等30個國家設有辦事處和生產基地。

此前，香港另一家服裝標籤製作公司Trimco International，於2018年被Partners Group以5.2億美元售予亞洲併購公司Affinity Equity Partners。

－－－－－－