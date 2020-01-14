一省等如南韓！中國首個GDP逾10萬億人幣大省誕生 就係...

廣東省省長馬興瑞介紹廣東省政府工作報告時，預計去年全省地區生產總值(GDP)達10.5萬億元人民幣(下同)以上，按年增長超過6.3%，為首個突破10萬億元大關的省份。其中，全省固定資產投資近4萬億元，社會消費品零售總額4.26萬億美元，分別按年增長11%及7.9%。

廣東省今年經濟發展主要預期目標，包括地區生產總值(GDP)增加6%左右，固定資產投資增長10%，消費零售總額增7.5%，外貿進出口實現增長，城鎮失業率控制在5.5%之內。

展望2020年，全球經濟仍處於國際金融危機後的深度調整期，不確定因素增多，但內地經濟穩中向好。廣東經濟重量大，產業體系相對完備，相信只要全省同心，定可戰勝各項風險挑戰，推動經濟發展邁上新台階。

10萬億元是甚麼概念？廣東2018年的GDP超過了9.7萬億元，若放眼全世界，這個成績超越了澳洲，與第12大經濟體南韓差不多。由於南韓未正式公布去年全年經濟增長，如無意外，會超越南韓。

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