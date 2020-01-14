【大行報告】花旗看好　中國科培創上市新高

花旗發表報告指出，公司斥資14.5億元人民幣，收購民辦普通本科院校哈爾濱石油學院，相當於其2020年EV/EBITDA倍數的10.9倍，交易估值合理，加上斥資1.4億元人民幣投資合營以收購大學牌照，預期未來可以合理價錢收購餘下55%。

該行認為，目前學校學生人數有9,366人，該公司管理層預期未來會繼續有增長，而今學年學校學費提升9%，管理層預期仍有10%升幅，目前學校的空間可容納2萬名學生。

花旗相信，中國科培未來仍有收購機會，故上調2020及2021年盈利預期各12%及14%，目標價亦由4.6元調升至5.4元，評級維持「買入」。

－－－－－－