全球經貿戰：美方對協議感樂觀　中國市場仍有增長空間

外國傳媒報道，中美將於周三(15日、香港時間周四凌晨0時30分左右)在美國白宮簽署首階段貿易協議，美國貿易代表萊蒂澤周一(13日)表示，協議對美國而言非常好，希望中國能遵守，若中方未兌現承諾，協議裏的強制執行機制將對中國採取行動。

他說：「我們會讓人們關注他們是否兌現技術轉讓、知識產權、金融服務、農業標準等問題上的開放承諾。這是我們必須監督的。」他又稱，雖然與中國的不平衡經濟關係不能在一夜間解決，但對取得進展持樂觀態度。

另外，被稱為「影子總統」的華爾街重量級人物、摩根大通行政總裁戴蒙對協議感樂觀，並稱中國市場仍有增長空間。

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