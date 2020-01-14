瑞信、中金看好中海油提升產能　上調目標價

該行又指，最新的產能指引高於該行預期的12%，故提升公司2019至21年每股盈利預測3至5%；而今年資本支出預算為850億至950億元，按年升6至18%，符合該行預期。雖然資本支出上升，但管理層重申嚴格成本控制的策略。

繼去年12月股價升17%後，該股價市盈率仍維持約8倍左右，故該行上調目標價至18元，並維持跑贏大市的評級。

中金則認為，考慮到現時公司盈利預測過低，三月公布的全年業績將是下個股價上升的動力。該行上調目標價至16元，認為公司增長節奏加快，維持「跑贏大市」評級。

－－－－－－