瑞信、中金看好中海油提升產能 上調目標價
2020年01月14日 15:52
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(中新社圖片)
瑞信發表報告指，中海油(00883)對今年的策略預測感樂觀，為市場帶來正面影響。該公司提升今、明兩年產能指引4%，即今年淨產量目標提升至5.2至5.3億桶油當量，主要由於今年有10個新項目投產，令每日高峰淨產量為19萬桶油當量，以及達成在2025年前每日產量增至200萬桶油當量的目標。
該行又指，最新的產能指引高於該行預期的12%，故提升公司2019至21年每股盈利預測3至5%；而今年資本支出預算為850億至950億元，按年升6至18%，符合該行預期。雖然資本支出上升，但管理層重申嚴格成本控制的策略。
繼去年12月股價升17%後，該股價市盈率仍維持約8倍左右，故該行上調目標價至18元，並維持跑贏大市的評級。
中金則認為，考慮到現時公司盈利預測過低，三月公布的全年業績將是下個股價上升的動力。該行上調目標價至16元，認為公司增長節奏加快，維持「跑贏大市」評級。
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