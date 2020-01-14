【專家點評】藺常念：2020年金融市場黑天鵝…

2020年金融市場兩大風險，一隻是黑天鵝，另一隻是灰犀牛。黑天鵝是環球地緣政治危機，尤其是和美國衝突的國家。早前美國總統特朗普批准向伊朗的革命衞隊將軍發動無人機暗殺行動，殺死剛抵達巴格達機場的伊朗革命衞隊將軍蘇萊曼尼；另一項暗殺在南也門的行動就失敗。

伊朗就美國暗殺蘇萊曼尼展開報復，向美國駐伊拉克軍營發射兩輪導彈。慶幸美軍沒有傷亡，但是伊朗軍隊卻誤發對空導彈，把一班正在德黑蘭起飛的烏克蘭客機擊落，誤殺了176位無辜平民。伊朗沒有把報復行動升級，還要向烏克蘭及加拿大道歉，令到中東緊張局勢降溫。但是伊朗有大學生連續兩天在德黑蘭示威，要求最高精神領袖哈梅內伊引咎辭職。受到美國暗殺伊朗將軍拖累，上周石油及黃金一度急升，股市波動，布蘭特期油曾升上70美元一桶，黃金曾升破每安士1,600美元。

自從特朗普上任後，令美國退出伊朗核協議，重新制裁伊朗後。伊朗經濟受到重創，入口貨嚴重短缺，物價騰飛。一個普通市民的一月工資，只足夠買一打雞蛋，大部分市民都活在貧窮線之下，民怨沸騰。伊朗由回教主導的政府，一直都嚴打任何反對行動。普通市民只希望有穩定生活，但是回教宗教主導的政府，偏偏要發展核武，要和美國為首的西方國家作對。

伊朗政府的窮兵黷武國策，令到伊朗民不聊生。以一個中東產油國，伊朗生活水平應該比得上波斯灣區的國家，例如阿聯酋，卡塔爾。但是伊朗生活水平只有發展中國家水平，例如越南，菲律賓等，令到人民苦不堪言。國民敢怒而不敢言，一有風吹草動，民憤便爆發出來。特朗普更加趁風點火，發社交貼文，支持伊朗市民示威，反對伊朗政府，唯恐天下不亂。還警告伊朗政府，不要鎮壓伊朗人民，更不能屠殺伊朗平民。

現在伊朗政府處於被動，在外交方面，要平息誤射導彈，誤殺了多位外國人，主要是烏克蘭及加拿大人。內政方面要平息，伊朗國民示威，要求最高精神領袖哈梅內伊辭職的壓力。伊朗是波斯灣軍力最強國家，如果伊朗不穩定，將會對環球石油市場，經濟及政局有深遠影響。

特朗普向來都絕對支持以色列及沙特阿拉伯，伊朗是以色列及沙特阿拉伯的首號敵人。若果伊朗政局出現不穩，以色列及沙特阿拉伯會最高興。自1979年回教革命推翻了親美的巴列維王朝，美國都想伊朗出現一個親美的政權。事實上，伊朗的領導人，宗教領袖都極之反美，實行反美外交政策。但是一般市民卻親西方，或親美，希望外交行親西方路線，取消西方對伊朗的經濟制裁，可以過好點的生活。所以特朗普一定不會放過伊朗現政府不穩的局面，希望能夠有親西方的政府管治伊朗。如果伊朗發生革命，將是金融市場最大的黑天鵝。

美伊對抗緊張氣氛降溫，令到急升的石油及黃金回落。一度急跌的股市也反彈，到本周，港股已經重拾升軌，恒生指數接近29,000點。至於灰犀牛，將會下周再談。

智易東方證券行政總裁 藺常念

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