荃灣海之戀商場OP Mall試業 引入5G網絡
2020年01月14日 15:55
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長實地產投資董事黃思行
長實地產投資董事黃思行表示，荃灣海之戀商場OP Mall現正試業，預計第二、三季正式開業，商場第一階段招租經已完成，第二階段亦正進行中，引入潮流運動服飾、本地設計品牌，呎租約50至200港元。
商場設面積約6,000至8,000方呎pop up store，涉及約10個商戶，預計農曆新年前推出。
OP Mall為集團首個引入5G網絡的商場，和記電訊香港(00215)發布更多相關資訊，服務料2020年中推出，參考月費約300至400元，初步流動數據用量料約100GB，估計今年有約20部5G手機推出。
該集團執行董事及行政總裁古星輝表示，最終價錢將參考內地、南韓及歐洲。
海之戀商場OP Mall應用5G網絡，服務包括機械人客服及巡邏、流動電子廣告板、超高清監控及直播等。和記電訊香港在OP Mall現場進行網絡測試，上載速度高達696Mbps。
發展商即場展示機械人，於現場載歌載舞，其人面辨識系統，一眼認出長實「樓神」趙國雄。趙表示，5G網絡為客戶帶來方便、高效生活，旗下各類物業計劃陸續提供5G服務市民。
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