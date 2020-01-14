【市後重點睇】人民幣企6.88水平 道期偏軟
2020年01月14日 16:12
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美國宣布取消將中國列為匯率操縱國，離岸人民幣(CNH)企6.88水平。美匯指數企97.36，港匯企7.7738，日圓重上110關，見109.96。歐元報1.1137，英鎊處1.2955。金價報1,543美元。布油企64.08美元，紐油報57.89美元。道指期貨跌49點。
●市後關注點
-21:30 美國12月消費物價指數
●恒生指數收市報28,885點，跌69點或0.24%，主板成交連續三日超過千億港元。騰訊收市跌1.48%；閱文集團再被凱雷減持，股價急挫8.96%。https://bit.ly/2RhV0aL
-港股格局：陳炳強話提防兩萬九關觸發獲利回吐。
●A股快報：滬綜指跌0.2%，深成指失守11000點關。https://bit.ly/3a9Hv5l
●亞洲股市：日股復市漲0.7%，澳股創新高。
●中國去年12月出口增長9%，全年進出口突破31億人幣。去年，中國對美國進出口3.73萬億元，按年跌10.7%。https://bit.ly/2TnJJbs
-林俊泓指出口回暖屬言之過早。
-中林樵基指貿談因素續影響出口。
●全球經貿戰：貿易風險降低，瑞銀看好新興市場股票。
●IIF數據顯示，去年第3季全球債務佔GDP比重創新高。該行預期，全球債務總額將在2020年首季超過257萬億美元，勢創歷史新高。
-【炸彈更大】全球債務再創新高，羅傑斯警告「恐怖時刻」。
-違約惡化！去年內地債券發行人破產數目6年最多。
●Apple股價再創新高，華爾街最牛睇375美元。
●ACCA調查：76%受訪者料今年香港經濟非常差。
●新品出爐！比特幣兩個月以來首度升破8500美元。
●修例風波：香港資管公司對赴星洲開業查詢急增。
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