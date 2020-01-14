歐股早段偏軟　Boohoo Group升2%

雖然中美緊張關係緩和，但市場似已完全消化相關消息，反而獲利盤陸續湧現，歐股早段偏軟。英國富時100指數報7,601點，跌16點或0.21%；德國DAX指數報13,377點，跌73點或0.55%；法國CAC指數報5,995點，跌40點或0.67%。

英國去年11月GDP創2012年6月以來最低增長，加強市場預期英倫銀行(即英國央行)將會減息，拖累英鎊兌美元於1.2水平橫行，目前跌0.18%至1.2965。

個股方面，法國車廠標緻雪鐵龍集團旗下品牌歐寶據報將裁員4,100人，標緻股價目前跌0.63%。

英國地產商Taylor Wimpey表示，去年的建屋量及平均售價分別升5%及近2%，股價目前升0.4%。

網上時裝零售商Boohoo Group股價升逾2%，此前集團料截至今年2月底止財年經調整EBITDA按年增長10至10.2%。

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