【fb直播】 港股二萬九企唔穩 有貨食胡先？

中美簽署首階段貿易協議前夕，美國將中國剔出匯率操縱國，刺激人民幣急漲，港股周二(14日)亦都高開重上兩萬九關，惟後勁不繼，倒跌兼出現大成交，投資者趁好消息出貨？

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