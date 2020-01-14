【fb直播】 港股二萬九企唔穩 有貨食胡先？
2020年01月14日 16:41
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中美簽署首階段貿易協議前夕，美國將中國剔出匯率操縱國，刺激人民幣急漲，港股周二(14日)亦都高開重上兩萬九關，惟後勁不繼，倒跌兼出現大成交，投資者趁好消息出貨？
騰訊(00700)早段炒上413元後回落，股價見短期頂？小注做淡值博？旗下閱文集團(00772)被私募基金凱雷集團沽清，股價隨即急挫。凱雷配售逾4100萬股，每股售價約37.8至39元，較周一(13日)收市價折讓5.6至8.5%。閱文小股東點算好？
雅生活服務(03319)股份亦遭沽售，被綠地金融減持5000萬股，平均每股作價30.2港元，股價急回吐，事件會否影響其他物管股升勢？
手機設備股都要跌，瑞聲科技(02018)急挫，是表現最差藍籌，係趁低吸納時機？
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